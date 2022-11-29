Благодаря финансовой помощи из федерального и регионального бюджетов в регионе будет реализовано более 60 туринициатив

Туриндустрия Кольского Заполярья в 2022 году получила поддержку из федерального и регионального бюджетов на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, подводя промежуточные результаты реализации проектов, отметив, что в регионе будет реализовано более 60 туринициатив. 5 из них – в сфере экологически ответственного туризма. На их осуществление выделено в общей сложности 4 млн рублей.

10 предпринимателей получили денежные средства на развитие придорожного сервиса. Общая сумма субсидии на реализацию данного направления составила 50 млн рублей.

7 предпринимательских инициатив получили помощь в рамках меры правительства Российской Федерации на создание модульных быстровозводимых гостиниц на общую сумму 106 млн рублей.

10 проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, получили поддержку в сумме 42 млн рублей.

На создание пляжей на Ура-Губе и 49 км Серебрянского шоссе направлено около 20 млн рублей.

На ремонт и обустройство двух круглогодичных бассейнов и одного нового банно-оздоровительного комплекса в Мончегорске и Апатитах – 16,5 млн рублей.

26 проектов по приобретению туристического оборудования получили финансирование в сумме более чем 76 млн рублей. На эти деньги до конца года будет приобретено порядка 2,5 тысяч единиц оборудования.

Указанные меры позволят создать 77 рабочих мест в индустрии туризма Мурманской области, что составляет 50% от созданных рабочих мест в рамках поддержек с 2011 по 2019 год. Общий объём внебюджетных вложений составит более 500 млн рублей.

«Комитет не просто опередил победителей и выделил средства, но и ведёт еженедельный мониторинг реализации проектов для эффективного взаимодействия и содействия предпринимателям. К концу году будет завершено порядка половины проектов, которыми смогут начать пользоваться жители и гости региона. В виду сезонности остальные проекты будут запущены к летнему периоду», – уточнил председатель комитета Александр Елисеев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/