Благодаря Фонду «CУЭК-РЕГИОНАМ» юные мурманчане отдохнули в детском медицинском центре Управления делами Президента РФ «Поляны» в Подмосковье

Шестеро детей работников АО «Мурманский морской торговый порт» - предприятия, входящего в АО «Национальная транспортная компания» и АО «СУЭК», - прошли оздоровительный курс в санатории «Поляны», которое является подразделением ФГБУ «Детский медицинский центр» и находится под попечительством Президента России В.В. Путина.

Это стало возможно, благодаря Фонду «CУЭК-РЕГИОНАМ». Программа оказания оздоровительной помощи для юных мурманских портовиков реализуется на протяжении пяти лет. В прошлом году в условиях пандемии поездку пришлось отложить, но в этом году программа была продолжена с учетом соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер безопасности.

Как отмечают специалисты, лечебная база санатория «Поляны» располагает современным лечебно-диагностическим оборудованием и новейшими технологиями оздоровления, которые помогают детям не только отдохнуть, но и пройти полноценный курс восстановления и лечения. Реабилитационные комплексные медицинские программы для детей и подростков с различными заболеваниями разработаны ведущими специалистами. В санатории «Поляны» можно не только отдохнуть и пройти профилактический курс, но и получить индивидуальную реабилитационную программу при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, органов зрения, кожи и нервной системы.

«Отбор детей для прохождения курса оздоровительных процедур проходил на основе медицинских заключений и рекомендаций. Отмечу, что в этом году курс оздоровления прошли не только дети, но сопровождающие их взрослые, которые также имели соответствующие медицинские предписания», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям Галина Чадаева.

Помимо оздоровительных процедур, эта поездка запомнилась ребятам ещё и насыщенной программой отдыха и полезных занятий. Для них были организованы специальные занятия в кружках и секциях.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3881