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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 10:00

Благодаря газификации Мурманская область будет развиваться не менее полувека

В правительстве Мурманской области вчера в рамках визита министра энергетики РФ Сергея Цивилева обсудили ход реализации программы по газификации региона. 

Напомним, именно по инициативе губернатора Андрея Чибиса удалось добиться положительного заключения о необходимости газификации Мурманской области от президента. Сейчас вопрос находится на личном контроле Владимира Путина, и его в том числе обсуждали в рамках недавней двусторонней встречи с Андреем Чибисом. В том числе для обсуждения вопросов газификации в регион прибыл министр энергетики РФ.

«Это не просто газификация Мурманской области, а серьёзное её развитие, появление новых производств и предприятий. Это также большой толчок для экономики Российской Федерации, потому что многие заводы будут работать на реализацию этого проекта. Это возможность работы большого технологического кластера минимум на 50 лет, соответственно обеспечение стабильности региона и продолжение того направления, которое задал губернатор Мурманской области, – «На Севере – жить». Люди здесь живут очень смелые, любящие свой родной край, готовые оставаться и связывать дальше свою судьбу с Мурманской областью. Без таких серьёзных долгосрочных стратегических проектов это реализовать невозможно», – отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Так, в соответствии с перечнем поручений президента в Мурманской области предусмотрено строительство газопровода от Волхова до Мурманска протяженностью более 1300 км.

«Решение, которое принял президент и тот перечень поручений, который он сформулировал, поддержав нашу инициативу, важно для нас, всей Арктики и страны. Проект серьёзный, дорогой. Он избавит Мурманскую область от мазутозависимости – это радикальный толчок вперед как с точки зрения размера платежа в квитанциях, так и с точки зрения экологии. Здесь будет перерабатываться то, что сегодня добывается, вынужденно отправляется с большими издержками на другие территории и тогда уже в виде готового продукта возвращается и отправляется потребителям», – пояснил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис отметил, что соответствующий проект сейчас структурируется с ключевыми партнёрами – «ФосАгро» и «ЕвроХимом» – и поблагодарил Сергея Цивилева за поддержку и предложил пройти по деталям организации проекта и зафиксировать текущий статус.

Темой совещания в том числе стала комплексная модернизации ТЭЦ и котельных при переходе с мазута на газ. Напомним, на данный момент на закупку мазута и проведение отопительного сезона, который длится в регионе порядка 10 месяцев, только из регионального бюджета в среднем в год на субсидии ресурсоснабжающим организациям выделяется порядка 10 млрд рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на сегодняшний день пройдены подготовительные этапы и началась полевая работа. Так, согласована и утверждена трассировка газопровода, завершаются проектно-изыскательные работы по всей его территории. Кроме того, в рамках работы по обеспечению газом всех групп потребителей регионом ведется активная работа по формированию программы и генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области.

Проект предполагает строительство газопровода-отвода от Волхова до Мурманска мощностью 41,2 млрд куб. газа и протяженностью более 1300 км.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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