Благодаря губернаторской программе «На Севере – твой проект» в 2025 году реализуют 66 инициатив жителей Мурманской области

Мурманская область является одним из лидеров в России по объемам софинансирования инициативного бюджетирования. Губернаторская программа «На Севере – твой проект» за 6 лет позволила реализовать в регионе 382 проекта, предложенных местными жителями. Об этом 3 февраля на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы активно вкладываем ресурсы в обустройство наших населенных пунктов, и люди это видят. В регионе нет муниципалитета, где бы не появилось новое благоустройство», – подчеркнул он.

Самыми востребованными в программе остаются такие направления, как благоустройство территорий, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, обустройство детских игровых и спортивных площадок. Заместитель губернатора Ольга Вовк рассказала, в текущем году предстоит реализовать еще 66 проектов-победителей, выбранных в рамках последнего отбора.

«Из областного бюджета на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей. Соглашения с муниципалитетами уже заключены, многие приступили к реализации. Министерство градостроительства и благоустройства держит на особом контроле выполнение проектов, инициированных жителями», – отметила вице-губернатор.

Стратегическим планом «На Севере – жить» предусмотрено, что к 2030 году в регионе будет обновлена каждая вторая детская площадка и срок ее службы не превысит 10 лет.

«С 2019 года на территории Мурманской области выполнены работы по обустройству более 400 детских игровых и спортивных комплексов в 29 муниципалитетах. В 2024 году без учета программы «На Севере – твой проект» было обустроено 80 площадок», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

«Ещё одна уникальная практика для страны, реализуемая в регионе, – это проведение ямочного ремонта во дворах. Территории, требующие внимания, также отбираются при участии населения.

В бюджете на мероприятия по поддерживающему ремонту дворовых проездов в 2025 году предусмотрено 300 миллионов рублей. Сейчас продолжается сбор заявок от муниципальных образований, после которого будет объявлено о проведении голосования на портале «Наш Север». Старт отбора запланирован на 17 февраля, просим всех граждан активно участвовать в нём», – отметила Ольга Сергеевна.

«К дворам и проездам должно быть особое внимание. Мы активно вкладываем средства в поддерживающий ремонт, но также внимательно нужно отнестись и к тротуарам. На особый контроль эту тему надо поставить», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, с 2019 года поддерживающий ремонт в Мурманской области выполнен на территории более 164 тысяч квадратных метров. За 6 лет в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в регионе благоустроены дворовые территории 1061 многоквартирного дома в 27 муниципалитетах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/