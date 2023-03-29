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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 12:30

Благодаря механизмам поддержки в рамках нацпроекта малый и средний бизнес смог адаптироваться к непростым экономическим условиям

Подведены итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области. На его реализацию в 2022 году было предусмотрено почти 118,5 млн рублей.

«В рамках национального проекта оказывается огромная поддержка предпринимателям, как финансовая – микрозаймы, поручительства по кредитам, гранты, так и нефинансовая – услуги, консультации, образовательные мероприятия. В 2022 году в условиях стремительного роста ключевой ставки ЦБ РФ региональной микрофинансовой организацией НМКК «ФОРМАП» (фонд) были оперативно ограничены ставки по займам, что позволило предпринимателям региона привлекать заёмные средства на льготных условиях в период практически полной приостановки банковского кредитования. За год займы предоставлены на рекордные за всю работу фонда 638,06 млн рублей. Благодаря этому и другим механизмам поддержки в рамках нацпроекта малый и средний бизнес смог адаптироваться к непростым экономическим условиям», – подчеркнула министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Так, по итогам 2022 года количество действующих микрозаймов, предоставленных НМКК «ФОРМАП» предпринимателям региона, составило 688 тысяч единиц.

Выданные НМКК «ФОРМАП» поручительства по кредитам предпринимателей в коммерческих банках на сумму 348,6 млн рублей позволили им привлечь 777 млн кредитных ресурсов.

Число действующих самозанятых граждан увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2020 годом и составило 19850 человек.

18 субъектов малого и среднего бизнеса выведены на экспорт с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области, и они уже заключили контракты на сумму 7,4 млн долларов США. Организовано участие малых и средних предприятий региона в международных выставках в Турции, Индии, Бразилии и Беларуси.

Имущественная поддержка путём размещения на площадках регионального инновационного бизнес-инкубатора предоставлена 54 предпринимателям и самозанятым гражданам.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется в регионе в рамках установленных плановых значений, а по показателю (количество действующих самозанятых граждан) и ряду результатов (предоставление микрозаймов самозанятым гражданам, оказание комплексных услуг субъектам МСП, а также информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям) – с перевыполнением плана.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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