Благодаря ММТП в Мурманске появился ещё один благоустроенный двор

В Мурманске завершены работы в рамках третьего этапа реконструкции дворовой территории на перекрестке улицы Карла Либкнехта и переулка Водопроводный. Эта работа велась на средства и при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» в рамках социально-экономического соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» и программы по формированию комфортной городской среды. Сегодня руководители предприятия и города оценили масштаб выполненных работ.

«Реконструкция дворовой территории на улице Карла Либкнехта – это ещё один масштабный проект, который реализован Мурманским морским торговым портом. Это подарок мурманчанам в честь юбилея города от нашего предприятия, от Национальной транспортной компании и Сибирской угольной энергетической компании, которая в этом году отмечает 20-летие. Нами было вложено в проект более 30 миллионов рублей. Мы будем и дальше продолжать работы по благоустройству городской среды и активно участвовать в социально значимых программах», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

В рамках третьего этапа проекта в 2021 году завершено устройство пешеходной зоны, детской площадки с резиновым покрытием и ограждением. На ней установлены игровой комплекс «Баунти» с двумя качелями, качалка-балансир, качель-гнездо, информационный стенд, карусель, качалка для малышей.

«Результат работы отличный. И в целом за три года двор значительно преобразился. Мурманский морской торговый порт всегда в полном объёме выполняет обязательства, которые на себя берет. И это касается не только благоустройства. Мы плодотворно сотрудничаем в сфере образования, социальной политики и городского хозяйства. Мы рады, что одно из крупнейших предприятий города настолько серьезно занимается поддержкой значимых программ и каждый год планирует расходы, связанные с развитием Мурманска. Этот год не станет исключением, и уже в октябре-ноябре мы будем обсуждать с руководством порта новые перспективы социального партнерства», - поделился впечатлениями глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

«Я хочу поблагодарить Мурманский морской торговый порт за ту большую работу, которую он выполнил. Всё сделано качественно. Площадка должна прослужить долгие годы. Надеюсь, что и жители этого микрорайона, и гости – все, кто с удовольствием здесь проведет время, будут бережно относиться к труду, который сюда вложен», - сказала генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина.

А уже спустя несколько минут после символической церемонии открытия новой площадке была дана высокая оценка главных проверяющих – местной детворы, которая возвращалась домой после занятий в школе. Они тут же освоились на новой благоустроенной взрослыми территории и начали играть на ней, воспринимая площадку как естественную часть своего детского мира.

Ранее АО «ММТП» профинансировал работы, в рамках которых во дворе были выложены бордюры на всех основных проездах, уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки с установкой скамеек для отдыха по основным пешеходным путям, сделаны современные сети ливневой канализации, которые позволили избавить двор от поверхностных сточных вод. Помимо этого, во дворе появилось современное светодиодное освещение, спортивная площадка с бесшовным резиновым покрытием и ограждением и тренажеры. Также проведены работы по частичному восстановлению ранее выполненных объектов, которые были повреждены за время эксплуатации.