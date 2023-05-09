Благодаря ММТП, в Мурманске вновь прозвучал «Случайный вальс»

В завершение торжественного события все желающие мурманчане и гости нашего города приняли участие в акции и исполнили «Случайный вальс». Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поблагодарил воспитанников и руководителей мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту за участие в ней.

Сегодня, в День Победы, в сквере перед Морским вокзалом Мурманска по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» вновь прошла акция «Случайный вальс». В ней приняли участие воспитанники мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту, работники градообразующего предприятия, мурманчане и гости города.

Сердцем акции стала мелодия одной из самых лиричных песен Великой Отечественной войны «Случайного вальса». Спустя 78 лет после окончания Великой Отечественной войны под неё кружились пары в знак памяти о тех, кто приближал Победу в 1945-м году.

«В этом году Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал в третий раз проводят акцию «Случайный вальс», а значит, для нас это не случайная история. Мы организуем её для того, чтобы сохранить в нашей памяти и памяти наших детей события того времени. Отмечу также, что в этом году эту акцию провели и наши коллеги на Дальнем Востоке в Хабаровском крае, в порту «Дальтрансуголь». Это говорит о том, что мы делаем общее и правильное дело. Поздравляю всех жителей Мурманска с Днем Великой Победы!», - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота. Современное поколение мурманских портовиков бережно сохраняет память о тех годах.

В завершение торжественного события все желающие мурманчане и гости нашего города приняли участие в акции и исполнили «Случайный вальс». Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов поблагодарил воспитанников и руководителей мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 по танцевальному спорту за участие в ней.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».