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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.25 10:00

Благодаря модернизации региональных котельных за пять лет удалось сократить использование мазута на более чем 14 тысяч тонн

Одной из тем оперативного совещания, которое состоялось 21 июля, стала подготовка к отопительному сезону в регионе.

Работа ведётся и в муниципалитетах, и со стороны ресурсоснабжающих организаций. В этом году правительство Мурманской области направило на подготовку к отопительному сезону более 100 миллионов рублей. На эти средства проведён ремонт теплосетей в Коле, магистрального трубопровода в Заполярном, заменены дизельные электростанции в Чаваньге и Пялице, в ЗАТО Александровск заменен трубопровод холодного водоснабжения, в Умбе — водопроводная сеть и транзитный водопровод. Также проводятся масштабные работы в Североморске и Мурманске.

«Всего с 2019 по 2024 год на модернизацию объектов ЖКХ в рамках плана «На Севере - жить!» было направлено 6 млрд рублей. Ежегодно мы направляем 20 млрд рублей на закупку мазута для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Это позволяет смягчать возможное влияние внешних факторов на тарифы и не перекладывать дополнительные расходы на потребителей. Благодаря системной работе нам удалось за эти годы в два раза сократить количество технологических нарушений на теплосетях», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, за пять лет благодаря модернизации котельных удалось сократить использование мазута на более чем 14 тысяч тонн, добавив, что сейчас важно не сбавлять набранный темп, чтобы как можно скорее и качественнее подготовить регион к зиме.

Подробнее о подготовке к предстоящему отопительному сезону во время оперативного совещания сообщили и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алена Кузнецова, и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова, главы муниципалитетов, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

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