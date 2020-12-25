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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.20 15:45

Благодаря мурманским активистам ОНФ семье из аварийного дома в селе Умба предоставили альтернативное жильё

Активисты ОНФ добились переселения семьи из аварийного дома в селе Умба в благоустроенную квартиру. Права пенсионерки и проживающего вместе с ней сына общественники отстаивали больше года. На днях собственникам квартиры в ветхой «деревяшке», наконец, предоставили альтернативное жильё. Семья уже подписала акт осмотра помещения и наступающий 2021 г. планирует начать с переезда.

Дом №87 по ул. Дзержинского, построенный в 1930 г., признали непригодным для жизни и подлежащим сносу согласно муниципальной программе о переселении граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Умба на 2019-2025 гг. еще в мае 2013 г., однако альтернативного благоустроенного помещения, пригодного для комфортного проживания, с такой же общей площадью семье заявителя долгое время не предоставляли. Прокуратура Терского района выявленные ОНФ нарушения подтвердила, в адрес администрации было вынесено соответствующее предписание. Но несмотря на это, ситуация не менялась: квадратные метры для временного проживания, предложенные властями, оказывались не намного лучше старой квартиры: пол при нажатии проваливался, сильно пахло канализацией, состояние электропроводки вызывало опасение.

Хороших вестей мать и сын уже не ждали, как вдруг поступило предложение посмотреть очередную квартиру в доме №9 по ул. Кирова. В отличие от прежних вариантов этот, по словам владельцев аварийного жилья, оказался оптимальным. Несмотря на небольшой возраст здания – его построили всего 5 лет назад – помещение специально подготовили к приезду новых жильцов: частично отремонтировали с учетом их пожеланий.

«Как рассказал нам сын хозяйки аварийной недвижимости, эта квартира – пока временное решение. Как только в Умбе построят новый дом, семье предоставят помещение там. Оно по площади будет соответствовать прежнему жилью. Но это пока вопрос времени, так что ближайшие месяцы, а, может, и годы матери с сыном предстоит прожить в доме №9 по ул. Кирова. Впрочем, их такое положение вещей устраивает. По сравнению с кривыми стенами, которые вместе с кровлей в любой момент могут рухнуть на головы, новые условия кажутся едва ли не верхом комфорта. Семье уже передали ключи. Тем не менее, это не значит, что мы перестанем отслеживать ситуацию. Активисты ОНФ продолжат держать ее на контроле до тех пор, пока мать и сын не получат собственную благоустроенную квартиру», - заключил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

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