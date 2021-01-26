Благодаря мурманским активистам ОНФ семья из аварийного дома в Умбе переезжает в новое жильё

Активисты ОНФ добились переселения семьи из аварийного дома в пгт. Умба в благоустроенную квартиру. Права пенсионерки и проживающего вместе с ней сына общественники отстаивали больше года. В конце декабря собственникам квартиры в ветхой «деревяшке», наконец, предоставили альтернативное жилье. И сразу же после новогодних праздников семья начала долгожданный переезд.

Ещё в мае 2013 г. дом №87 по ул. Дзержинского, построенный в 1930 г., признали непригодным для жизни и подлежащим сносу и переселению в 2019-2025 гг. Однако альтернативного благоустроенного помещения, пригодного для комфортного проживания, с такой же общей площадью семье заявителя долгое время не предоставляли. Эксперты ОНФ в январе 2020 г. обратились по этому поводу в прокуратуру и к губернатору региона Андрею Чибису. 6 марта 2020 г. в надзорном ведомстве подтвердили нарушения и вынесли предписание об их устранении в адрес администрации Терского района. В июне общественники повторно обратились в прокуратуру с просьбой обязать администрацию незамедлительно расселить жильцов дома. После этого семье из аварийного дома предложили переехать в квартиру в д. №9 по ул. Кирова. В отличие от прежних вариантов, этот оказался оптимальным.

«Помещение специально подготовили к приезду новых жильцов: частично отремонтировали с учетом их пожеланий. Мама с сыном счастливы. Молодой человек уже собрал новую мебель: все старое твердо решил оставить в прошлом доме вместе со всеми переживаниями. Эта квартира – пока временное решение. Как только в Умбе построят новый дом, семье предоставят помещение там», - заключил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

К слову, эта победа, связанная с переселением из ветхого и аварийного жилья, у мурманских общественников – далеко не первая. В феврале 2020 г. с аналогичной проблемой к ним обратилась семья из областного центра: после пожара в аварийной трехкомнатной квартире им предоставили временную однокомнатную квартиру на троих взрослых членов семьи. После вмешательства ОНФ семью сначала временно поселили в благоустроенное жильё положенной площади, а затем выдали трёхкомнатную квартиру в собственность в новом жилом комплексе «Молодёжный» в Мурманске.