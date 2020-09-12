Благодаря мурманским активистам ОНФ жильцы аварийного дома в Зеленоборском получили ключи от новой квартиры

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области добились переселения семьи из аварийного дома в поселке Зеленоборский в новую квартиру. О долгожданном и столь необходимом переезде супруги мечтали долгие годы.

Общественники вмешались в ситуацию в феврале 2019 года. Дом № 19 по улице Магистральной, построенный в 1952 года, начал разрушаться уже давно. Теперь же находиться в нём без преувеличения опасно: печные трубы осыпаются, полы проваливаются, кровля течет. Семь лет назад Кандалакшский районный суд признал здание аварийным и обязал администрацию муниципального образования предоставить семье благоустроенную однокомнатную квартиру, равнозначную по общей площади ранее занимаемому помещению. Однако сдвинуть дело с мёртвой точки удалось только сейчас.

Пятьдесят три квартиры в новом многоквартирном доме на улице Мира, в том числе помещение для обратившейся в ОНФ семьи, застройщик должен был передать администрации поселка Зеленоборский до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло.

«С этой семьей мы знакомы лично. Находиться в их доме было действительно страшно. Мы общались с представителями местной власти, обращались к прокурору Мурманской области с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство нового дома, к главе региона. В конце июля уже 2020 года в ходе встречи с профильным министром Владиславом Сандурским мы вновь подняли проблему жителей дома на Магистральной, 19, - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. - На сегодняшний день новый многоквартирный дом на улице Мира, наконец, сдан в эксплуатацию. И теперь обратившаяся к нам семья может начать столь долгожданный переезд».