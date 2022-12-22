Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе запущен первый автоматический пункт весогабаритного контроля

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне в нормативное состояние приведён автоподъезд к Апатитам.

В начале осени, на этом же участке, в тестовом режиме начал работу автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК). Информационные знаки, установленные перед весоизмерительным оборудованием АПВГК, обеспечивают визуальное информирование водителя о приближении к пункту и о необходимости равномерного движения транспортного средства при проезде.

В декабре АПВГК начал работу уже в штатном режиме. Сейчас это один из самых эффективных инструментариев, позволяющих выявить нарушения действующего законодательства в сфере автомобильных перевозок (движения крупногабаритных и/или тяжеловесных транспортных средств). Снижение количества нарушителей, а это в основном транспортные средства, осуществляющие движение с перегрузом, позволяет значительно повысить безопасность движения и сократить ущерб автодорогам и, как следствие, сэкономить бюджетные средства на ремонт автодорог.

Все нарушители габаритно-весового режима получают административные взыскания. Те, кто не хотят нарушать правила, могут заранее, в том числе через МФЦ, оформить разрешение на проезд с перегрузом. Расчёт ведётся индивидуально и зависит от автомобиля, веса груза и срока, на который оформляется разрешение.

Информация о превышении допустимой нормы весогабаритных параметров транспортных средств передаётся в уполномоченный контрольно-надзорный орган, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru