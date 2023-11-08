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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 12:30

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области в 2023 году обновлено более 91 км дорог

В Мурманской области подведены итоги дорожной кампании, проводимой в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе обновлено более 91 км дорог. В нормативное состояние приведены как региональные трассы и мостовые сооружения, так и городские магистрали. По дорожному проекту работы выполнялись на 38 объектах, 34 из которых вводятся в эксплуатацию в текущем году.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе обновлено более 91 км дорог. В Мурманске протяжённость отремонтированных дорог составила 14,3 км, а общий объём обновлённого дорожного полотна на региональных дорогах – 77,42 км», – доложила вчера на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

На большей части региональных дорог все строительные работы закончены, устройство верхних слоев дорожной одежды завершено на 100%. В высокой степени готовности автодорога «Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла»», дорожники завершают планировку обочин.

Завершены ремонты мостов на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами: на 104 км появилось новое мостовое сооружение через реку Эйнч и на 23 км обновлён мост через реку Малая Средняя.

Отремонтирован мост и через ручей Верес на автомобильной дороге Умба – Кандалакша, а на 14 км региональной автомобильной дороге «Автоподъезд к населённому пункту Зареченск» завершена двухлетняя реконструкция искусственного сооружения через реку Кети. Сегодня это абсолютно новое искусственное сооружение, соответствующее всем современным требованиям грузоподъёмности, в виде арочной металлической гофрированной конструкции. Приведено в нормативное состояние более 244 погонных метров мостовых сооружений.

Также в текущем году будут завершены строительные работы на мостах через реку Ваенга, Умболка и Средняя.

Окончание работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году запланированы на следующих переходящих объектах: реконструкция мостовых сооружений через реку Большая Печенга и Канентъявр, реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка (км 10 – км 20, км 20 – км 35). Ремонтные работы продолжаются согласно графику.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на региональных дорогах Мурманской области продолжаются работы по устройству недостающего стационарного электроосвещения. Светлее и безопаснее стало на трассах Оленегорск – Ловозеро, Полярные Зори – Африканда и Кандалакша – Полярные Зори. Завершено устройство опор освещения на двух участках автодороги Кола – Мурмаши (км 4+320 - км 4+560 и км 13+500 - км 14+100), на автодороге Кола – ж/д станция Выходной и на автоподъезде к посёлку Верхнетуломский. Полноценно освещение заработает после подключения линии к электричеству электросетевой организации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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