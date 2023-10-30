Подходит к завершению дорожно-строительный сезон в Мурманской области. Все запланированные работы по ремонту участков автодорог местного и регионального значения выполнены. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе обновлено более 91 км дорог.

В текущем году в мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» были включены объекты регионального значения – 11 автодорог, 9 мостовых сооружений и 18 участков городских дорог в областном центре.

В Мурманске полностью завершён дорожно-строительный сезон. Общая протяженность дорог, отремонтированных в рамках дорожного проекта в 2023 году, составила 14,3 километра.

Завершены работы и на региональных дорогах: Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – Зверосовхоз, Кола – ж/д ст. Выходной, Мишуково – Снежногорск (км 0 – км 36 и км 19 – км 38+160) и участки дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

В Ковдорском районе Мурманской области благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы по ремонту участков трассы Пиренга – Ковдор, планируемых к ремонту в 2024 году.

Общий объём обновленного дорожного полотна на региональных дорогах – 77,42 км.

Завершаются строительные работы и на мостовых сооружениях через реку Ваенга, Малая средняя, Умболка, Средняя и ручей Верес. Работы планируется завершить в текущем году.

Через реку Эйнч на 104 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами на месте старого моста, построенного еще в 1965 году, мостовики построили новое мостовое сооружение.

А на 14 км региональной автомобильной дороги «Автоподъезд к населённому пункту Зареченск» завершена двухлетняя реконструкция искусственного сооружения через реку Кети. Сегодня это абсолютно новое искусственное сооружение, соответствующее всем современным требованиям грузоподъемности, в виде арочной металлической гофрированной конструкции.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершение работ в 2024 году запланированы на следующих объектах: реконструкция мостовых сооружений через реку Большая Печенга и Канентьявр, реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка (км 10 – км 20, км 20 – км 35). Ремонтные работы продолжаются согласно графику.

Фото: https://gov-murman.ru