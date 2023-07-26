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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.23 15:45

Благодаря нацпроекту «Демография» почти 11,5 тысячи заполярных семей стали получателями ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей

Сегодня на заседании правительства Мурманской области рассмотрели промежуточные итоги реализации национальных проектов в регионе. Первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что в этом году общий бюджет национальных проектов на миллиард больше, чем в 2022 году, что существенно повысит качество капиталоемких реализации мероприятий.

Благодаря нацпроекту «Демография» почти 11,5 тысячи заполярных семей стали получателями ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей.

«В рамках нацпроекта мы также финансируем процедуры ЭКО для заполярных семей. В этом году провели уже 293 полных цикла ЭКО. Помощь оказана 86% семьям, страдающих бесплодием», – уточнила Оксана Демченко.

В рамках национального проекта «Демография» в Мурманской области оказывается комплексная поддержка семей с детьми. Одна из значимых мер — ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей, которая действует до достижения ребенком возраста трех лет. Право на выплату имеет один из родителей на каждого рожденного или усыновленного и совместно проживающего с ним третьего и последующих детей. 

«За первое полугодие текущего года на территории Мурманской области данную выплату получили 3273 семьи на 3438 детей. С момента начала реализации получателями выплаты стали 11462 семьи на 12430 детей», — прокомментировал и.о. министра труда и социального развития Игорь Шипилов. 

За указанный период на реализацию данной меры финансовой поддержки семей из бюджета направлено 394,4 миллиона рублей. Для жителей региона с 1 января текущего года ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 22770 рублей. Нуждающейся признается семья, у которой доход на одного человека не превышает 51174 рубля.  

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, с 1 января по поручению Президента России Владимира Путина в стране введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В связи с этим право на получение ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей распространяется только на семьи, в которых дети рождены до 31 декабря 2022 года. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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