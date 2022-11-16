Благодаря нацпроекту «Демография» в 2022 году мурманские спортшколы смогли значительно обновить инвентарь и экипировку.

Например, в СШОР №3 закуплены горные и гоночные лыжи, ботинки. В СШОР №4 - конькобежные ботинки и лезвия, спортивные костюмы и тренажеры, оборудование для конькобежного спорта и прыжков в высоту и другой необходимый инвентарь. Часть субсидии была потрачена на аренду спортивных сооружений, где проходят тренировки будущих чемпионов.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в Мурманской области заполярные спортивные школы закупили более полутора тысячи единиц оборудования и инвентаря в текущем году. Качественное оборудование и комфортные условия просто необходимы, чтобы молодым спортсменам было проще достигать тренировочных целей и ставить новые рекорды.

Важно, что мурманские спортсмены - постоянные победители соревнований разного уровня. Некоторые являются членами спортивных сборных команд России. Это биатлонистка Анастасия Егорова (СШОР №3), конькобежцы Анна Куприкова, Мария Агапитова, Никита Успехов и Егор Струнин (СШОР №4), а также хоккеисты Алина Белова, Милана Гущина и Евгений Могилин (СШ №6).

Анастасия Егорова в этом году стала победителем 8 этапа Кубка России в гонке преследования и заняла 1-е место в Чемпионате России на дистанции 30 км. Пятеро лыжников из этой же СШОР №3 стали призёрами Всероссийских соревнований «Кросс нации» на разных дистанциях.

Легкоатлеты из СШОР №4 заняли призовые места в Чемпионате и первенстве СЗФО. А Алексия Ромодина из спортивной школы №12 стала лучшей в Первенстве СЗФО по художественной гимнастике.