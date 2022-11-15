Благодаря нацпроекту «Демография» заполярные спортивные школы закупили более полутора тысячи единиц оборудования и инвентаря в 2022 году

В Мурманской области 18 спортшкол, осуществляющих подготовку по федеральным стандартам. Семь из них подведомственны региональному Минспорту. В текущем году размер денежных средств на закупку инвентаря и оборудования составил 89, 4 млн рублей, из которых 38,9 млн рублей – из федерального бюджета. За 10 месяцев 2022 года в полном объёме приобретена спортивная экипировка и инвентарь для отделения футбола Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Кандалакшской спортивной школы по санному спорту. На эти цели израсходовано 6,8 млн рублей.

Благодаря выделенным 12 млн рублей план по оснащению инвентарем Кировской и Мончегорской спортивных школ олимпийского резерва выполнен на 82%.

Муниципальным спортивным школам Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска и Оленегорска была выделена сумма в размере более 40 млн рублей. Соглашение регионального правительства и партнера масштабных спортивных событий Мурманской области «ФосАгро» дало возможность спортшколе в Кировске также рассчитывать на дополнительную поддержку – 6,4 млн рублей.

«Все меры господдержки направлены на создание максимально благоприятных условий для тренировок и подготовки спортсменов высокого профессионального уровня. Как результат, мы наблюдаем ежегодный рост количества северян, входящих в состав национальных сборных. Их количество неизменно растёт: в 2019 году – 79, в 2020 году – 85, в 2021 году – 89. На первое полугодие предстоящего сезона 22/23 Минспортом России в команды уже включены 70 наших атлетов по 14 видам спорта», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, работа по оказанию поддержки спортшколам помогает добиться желаемых результатов. В этом году спортсмены с гордостью привезли в родной регион 153 медали международного и всероссийского уровней.

Фото: https://gov-murman.ru