Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» капитально обновляются два учебных корпуса Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота

Сергей Дубовой посетил Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота. Вместе с заместителем губернатора Мурманской области Анной Головиной и министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой председатель Думы познакомился с ходом ремонтных работ.

Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» капитально обновляются два учебных корпуса, включая фасады, окна и двери, осветительное оборудование и системы видеонаблюдения. На объекте работают четыре подрядные организации, работы выполнены на четверть, капремонт планируется завершить в середине августа.

Кроме этого, в рамках федеральной программы «Профессионалитет» в этом году в колледже будет оборудовано девять новых зон. Среди них – каркасное домостроение, слесарно-сварочный участок, лаборатории экспертизы в строительстве и автоматизации систем жизнеобеспечения, полигон строительной и дорожной техники. Эти направления появятся исходя из запросов рынка труда.

Подводя итоги, Сергей Дубовой отметил, что впечатлён масштабами работ:

— Такое преображение образовательных организаций – это нечто большее, чем красивые и комфортные пространства. Это современная учебная среда для получения качественного образования, включая практические навыки. Наши будущие специалисты всесторонне развиваются и имеют возможность для успешной самореализации. А квалифицированные кадры – вклад в дальнейшее развитие Мурманской области.

Напомним, Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота создан в 2007 году в результате объединения профучилищ №4 и №14 и является многофункциональным образовательным учреждением, реализующим программы среднего профессионального образования в области строительства, транспорта и общественного питания. В колледже обучается более полутора тысяч студентов. В новом учебном году в рамках «Профессионалитета» планируется набор около трёхсот человек по 12 специальностям.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32792/