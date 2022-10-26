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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 16:30

Благодаря нацпроекту предприниматели региона создают модульные гостиницы, кемпинги и разрабатывают новые маршруты

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предприниматели региона создают модульные гостиницы, кемпинги и разрабатывают новые маршруты. Об этом на заседании правительства региона 25 октября сообщила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

За 9 месяцев текущего года за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 19 предпринимателей получили гранты на создание модульных гостиниц, кемпингов и автокемпингов. Общая сумма субсидий – 100 млн рублей. Объём собственных средств предпринимателей составит более 300 млн рублей. Проекты реализуются на территориях г. Кандалакши, п. Кильдинстрой, с. Териберка, с. Ловозеро, п.г.т. Мурмаши, р. Титовке, Кольского района, Терского района, г. Полярные Зори, г. Мончегорска.

26 компаний получили поддержку на реализацию проектов, связанных с приобретением туристического оборудования и снаряжения. Субсидии были выделены предпринимателям, которые разрабатывали новые туристские маршруты, создавали электронные путеводители, развивали доступную туристскую среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам конкурсного отбора предпринимательских инициатив будет оказана поддержка на общую сумму 15,5 млн рублей трём субъектам туриндустрии с проектами по организации круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов в г. Мончегорск и г. Апатиты.

«Меры нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и мероприятия регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» позволяют сделать отдых внутри региона более доступным, привлекать частные инвестиции, создавать инфраструктуру, в том числе строительство новых средств размещений, туристических объектов и гостиниц и как следствие увеличить туристический поток», - отмечают в комитете по туризму Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году выделены средства федерального бюджета в размере 246,6 млн рублей на реализацию мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

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