Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Мурманской области обновляются поликлиники

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Здравоохранение». Основательно преображаются поликлиники в Оленегорске, Кировске, Умбе.

В здании поликлиники Оленегорской центральной городской больницы на улице Строительной выполняется капитальный ремонт 1-4 этажей, подвала, технического этажа, пристройки. Подрядчик заменил внутренние инженерные сети и кровлю. На 3 и 4 этажах работы уже завершены, они переданы в эксплуатацию.

На всех этажах, включая технический, усилили проемы, возвели новые перегородки, установили оконные и дверные блоки, уложили черновые полы. На техническом этаже полы утеплили. В здании оштукатурили и зашпаклевали стены.

Сегодня на объекте работают 48 специалистов. Они заканчивают усиление конструкций, прокладку сетей на первом и техническом этажах, красят и облицовывают плиткой стены, продолжаются работы по второму этажу, а также завершаются работы по капитальному ремонту фасада.

В поликлинике Терского филиала Кандалакшской центральной районной больницы в Умбе также ведутся работы по капитальному ремонту.

Рабочие обновили кровли первого и второго корпусов, заменили кабельные линии фасадного освещения, собрали электрические шкафы, во втором корпусе завершили работы по фасаду и кровле, устройству оконных блоков.

Сейчас подрядчик ведёт электромонтажные работы, устанавливает в первом корпусе слаботочные системы, продолжает внутренние отделочные работы и работы по наружным инженерным системам. Также во втором корпусе идут демонтажные работы. В том числе исполнитель занимается благоустройством территории.

В разгаре и работы по капремонту поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Кировске на улице Ленина.

На кровле здания уложены два слоя наплавляемого материала, готов парапет, в подвале и над лифтовой шахтой рабочие провели демонтажные работы. Подрядчик ведёт отделочные работы, монтаж инженерных систем, облицовку стен и полов плиткой.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, капитальный ремонт поликлиник проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Напомним, в 2023 году уже завершили капитальные ремонты в поликлиниках в Ревде и Мурмашах.

Фото: https://gov-murman.ru