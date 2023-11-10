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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 11:30

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Мурманской области обновляются поликлиники

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Здравоохранение». Основательно преображаются поликлиники в Оленегорске, Кировске, Умбе. 

В здании поликлиники Оленегорской центральной городской больницы на улице Строительной выполняется капитальный ремонт 1-4 этажей, подвала, технического этажа, пристройки. Подрядчик заменил внутренние инженерные сети и кровлю. На 3 и 4 этажах работы уже завершены, они переданы в эксплуатацию.

На всех этажах, включая технический, усилили проемы, возвели новые перегородки, установили оконные и дверные блоки, уложили черновые полы. На техническом этаже полы утеплили. В здании оштукатурили и зашпаклевали стены. 

Сегодня на объекте работают 48 специалистов. Они заканчивают усиление конструкций, прокладку сетей на первом и техническом этажах, красят и облицовывают плиткой стены, продолжаются работы по второму этажу, а также завершаются работы по капитальному ремонту фасада.  

В поликлинике Терского филиала Кандалакшской центральной районной больницы в Умбе также ведутся работы по капитальному ремонту.  

Рабочие обновили кровли первого и второго корпусов, заменили кабельные линии фасадного освещения, собрали электрические шкафы, во втором корпусе завершили работы по фасаду и кровле, устройству оконных блоков. 

Сейчас подрядчик ведёт электромонтажные работы, устанавливает в первом корпусе слаботочные системы, продолжает внутренние отделочные работы и работы по наружным инженерным системам. Также во втором корпусе идут демонтажные работы. В том числе исполнитель занимается благоустройством территории. 

В разгаре и работы по капремонту поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Кировске на улице Ленина. 

На кровле здания уложены два слоя наплавляемого материала, готов парапет, в подвале и над лифтовой шахтой рабочие провели демонтажные работы. Подрядчик ведёт отделочные работы, монтаж инженерных систем, облицовку стен и полов плиткой. 

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, капитальный ремонт поликлиник проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», а также стратегического плана «На Севере – жить». 

Напомним, в 2023 году уже завершили капитальные ремонты в поликлиниках в Ревде и Мурмашах. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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