Благодаря Народному фронту пожилой мурманчанке возобновили выдачу субсидий на оплату коммунальных услуг

В региональном Министерстве труда и социального развития сообщили о назначении очередной субсидии проживающей в Первомайском округе Мурманска пенсионерке.

Ранее активисты ОНФ передали в профильное министерство обращение, поступившее от её зятя. По словам мужчины, пожилая женщина, относящаяся к категории «Дети войны», перестала получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с окончанием очередного срока ее предоставления. А попасть в многофункциональный центр (МФЦ) для продления пенсионерка не смогла – не было свободных слотов для записи на прием.

Комментируя произошедшее, в профильном министерстве пояснили: заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с приложением необходимых документов можно принести не только в МФЦ, но и в центры социальной поддержки населения по месту постоянного жительства или отправить в электронном виде с электронной подписью посредством регионального или Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом днём обращения за субсидией считается дата получения документов уполномоченным органом.

«По информации, представленной ГОКУ «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска», на сегодняшний день очередная субсидия пенсионерке назначена с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. В дальнейшем она будет предоставляться в беззаявительном режиме», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.