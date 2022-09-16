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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 12:00

Благодаря новому оборудованию Мурманская областная станция переливания крови увеличит объём заготовок донорских компонентов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманскую областную станцию переливания крови поступила новая техника для заготовки тромбоцитов. Два аппарата для донорского афереза – автоматизированного разделения компонентов крови – закуплены взамен устаревшего оборудования 2009 года выпуска. Благодаря современным аппаратам процедура забора крови станет комфортней для донора, поскольку значительно сократится продолжительность ее проведения.

«Новое оборудование позволяет сократить продолжительность процедуры на 30-40%, а также позволит заготавливать на 25% больше тромбоцитов от каждой донации, снизит риски неблагоприятных трансфузионных реакций у пациентов», – сообщил заместитель главного врача станции Алексей Мухин.

Использование донорских тромбоцитов крайне востребовано в таких областях медицины как гематология, онкология, акушерство, сосудистая и кардиохирургия. По словам Алексея Мухина, в среднем количество процедур донорского тромбоцитафереза может составлять 10 в неделю.

В 2022 году областной станции переливания крови на приобретение 29 единиц медицинского оборудования из бюджета региона выделено более 65 миллионов рублей. Сейчас поставлено 25 единиц, среди которых тромбомиксер, состоящий из инкубатора для донорских тромбоцитов и аджитатора, система для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов с пресс-деструктором, фармацевтический холодильник с морозильной камерой для хранения крови, медицинские центрифуги. Планируется, что до конца года также появятся автоматический иммуногематологический анализатор для банка крови, оборудование для ПЦР диагностики и фотометр.

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457297073%2Fwall-4185250_160785

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