Благодаря новому оборудованию спектакли Мурманского областного театра кукол увидят зрители отдаленных районов региона

В Мурманском областном театре кукол установлено новое оборудование, которое позволяет транслировать спектакли в самые отдаленные уголки Кольского Заполярья. Это стало возможно благодаря федеральной программе «Культура», в рамках которой в прошлом году из регионального бюджета было выделено 8,5 млн рублей на техническое переоснащение театрально-зрелищных организаций.

Теперь один из старейших профессиональных театров за полярным кругом оснащён программно-аппаратным комплексом multiCAM и профессиональными PTZ камерами Panasonic, что позволяет в прямом эфире транслировать видеосигнал с разрешением до 4K.

Очередной показ в прямом эфире состоится в рамках закрытия театрального сезона 26 июня. В 13.00 начнётся онлайн-трансляция спектакля «Аленький цветочек», увидеть который смогут воспитанники Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка» и коррекционной школы-интерната в селе Минькино, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/