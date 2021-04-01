Благодаря новой мере поддержки предпринимательства в Мурманске открылось роботизированное кафе

В одном из торгово-развлекательных комплексов Мурманска открылось полностью роботизированное кафе. Робот-бариста способен приготовить кофе и мороженое. Запустить необычный бизнес предпринимательнице Марии Полуэктовой удалось благодаря новой мере поддержки – с 2020 года действующие предприниматели в Мурманской области могут получить грант на приобретение франшизы.

«В прошлом году победителями конкурса стали три идеи. В этом году конкурс также будет проводиться, надеемся, что такая поддержка заинтересует мурманских предпринимателей, и мы увидим больше интересных проектов» – отметил и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич.

Узнать подробнее о конкурсе грантов на приобретение франшизы можно, обратившись в Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор по телефону 8 (8152) 43-29-49 или электронной почте: info@mribi.ru, а также на сайте организации http://mribi.ru/.