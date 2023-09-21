Благодаря обновлению парка современного медоборудования, расширен объём и спектр проводимых исследований в Мурманской области

За последние четыре года в Мурманской области установлено 12 компьютерных томографов нового поколения. Они поступили в медучреждения Мурманска, Колы, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов и Кировска. В настоящее время в регионе работает 21 аппарат.

«Благодаря обновлению парка оборудования, расширен объём и спектр проводимых исследований. Увеличена точность проводимой диагностики. Количество проведенных исследований в 2022 составило более 79,3 тысячи, в этом году – более 51,1 тысячи. Поэтому постоянное обучение врачей-рентгенологов по интерпретации исследований является особенно актуальным. А активное профессиональное общение является важнейшим условием оперативного внедрения современных диагностических методов в повседневную практику врачей», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, открывая научно-практическую конференцию «Мультидисциплинарная КТ диагностика».

В работе конференции приняли участие главный специалист по лучевой диагностике СЗФО, член-корреспондент РАН, профессор, руководитель Научно-образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина» Татьяна Трофимова, главный научный сотрудник отделения рентгенодиагностики и компьютерной томографии РНЦХ им. Петровского Валерий Ховрин, специалисты ведущих научных центров Москвы и Санкт-Петебурга.

При обсуждении актуальных вопросов компьютерной томографии акцент был сделан на диагностике сосудистых и онкологических заболеваний. Помимо теории, для участников конференции провели мастер-классы с интерпретацией и разбором клинических случаев, в том числе в неврологии.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального плана «На Севере – жить» в прошлом году проведена замена 16 единиц лучевого оборудования. В этом году будет проведена замена ещё девяти. В 2024 году закупят ещё шесть единиц лучевого оборудования.

Дополнительно в рамках реализации плана «На Севере – жить» в ближайшие годы запланирована замена 35 аналоговых рентгенов, а также закупка трёх компьютерных томографов, что на 100% покроет потребность в цифровом лучевом оборудовании в медучреждениях региона, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru