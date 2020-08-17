Благодаря онлайн-сервису «Найти солдата» можно установить судьбы погибших или пропавших родственников в годы Великой Отечественной войны

В рамках Народного проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» работает онлайн сервис «Найти солдата». С помощью него граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника – участника Великой Отечественной войны.

Если по каким-то причинам человек не может самостоятельно оформить запрос через сайт, то необходимо обратиться на горячую линию по телефону 8 800-300-68-97. Заявку на исследование боевого пути родственника примут операторы. За последний год через сайт из разных уголков страны и стран ближнего и дальнего зарубежья поступили более 25 тысяч обращений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется Фондом «Народный проект» при взаимодействии с ведущими архивами страны и восстанавливает военные судьбы участников Великой Отечественной войны по запросам родственников. Исследовательскую работу проводят специалисты и добровольцы «Народного проекта», осуществляющие поиск информации по собственным методикам на десятках Интернет-ресурсах и путём запросов в российские и зарубежные архивы.