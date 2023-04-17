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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 16:00

Благодаря победе в грантовом конкурсе в МГТУ будет реализована акселерационная программа «Arctic Super Food»

Проект акселерационной программы Мурманского государственного технического университета «Arctic Super Food» стал одним из победителей грантового конкурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. На реализацию университет получит более 5 млн рублей. Срок реализации проекта – с сентября по декабрь этого года.

Акселератор направлен на вовлечение студентов и преподавателей вуза в технологическое предпринимательство, формирование у них навыков создания продуктов и запуска стартапов на рынке потребительской продукции «Фуднет».

Как сообщает Министерство информационной политики, на базе университета будут сформированы проектные команды из числа студентов и преподавателей. В рамках акселератора перед ними выступят эксперты по сквозным технологиям и рынкам НТИ, будут проведены мероприятия по генерации идей и командообразованию, видеолекции по продуктовой методологии, трекшн-митинги, консультации по рынкам, технологиям и перспективности разработок для технологического суверенитета России. Командам будут презентованы возможности дальнейшего развития – региональная инновационная инфраструктура, региональные и федеральные научные и венчурные фонды, частные инвесторы и их объединения, поддержка университетских служб по регистрации РИД, а также доступ к лабораторной базе и прототипированию, помощь в подготовке заявок на гранты и конкурсы.

Партнёрами акселератора являются крупнейшие представители рынки НТИ «Фуднет» в регионе: рыбопромышленный холдинг «Антей Север», сельскохозяйственное предприятие «Тулома», группа компаний «Ресторанный синдикат», которые будут выступать не только как эксперты, но и как постановщики задач перед проектными группами. Также в качестве ключевых партнёров выступают Федеральный проект «Гастрономическая карта России», Академия управления «WINbd», стартап-студия «Открытые инновации», онлайн-школа «WINbd», образовательная платформа «Distant.Global», компания «Альтера Капитал», комитет по туризму Мурманской области, ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

«За три месяца студенты смогут пройти полный цикл от поиска продуктовой идеи до построения бизнес- и финмодели, питча (защиты) стартап-проекта перед экспертами, потенциальными инвесторами и индустриальными партнёрами. За счёт средств гранта также планируется приобретение специализированного технологического оборудования для организации экспериментальных линий изготовления инновационных видов пищевой продукции из арктических биоресурсов», – отмечает и. о. ректора МГТУ Мария Князева.

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