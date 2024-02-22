Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области создана комплексная система поддержки всех, кто связан со специальной военной операцией

За 8 месяцев работы в Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось более 2000 человек, заявлено почти 4000 вопросов, 80% которых решены, остальные в стадии решения. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщила руководитель филиала Жанна Макарова.

В своём докладе она отметила, что первого дня работы филиал помогает всем категориям граждан, связанным с СВО – ветеранам боевых действий, семьям погибших, мобилизованным, военнослужащим, добровольцам, контрактникам ЧВК (и их семьям).

Помощь оказывается по следующим направлениям: содействие в получении мер социальной поддержки; содействие в оформлении или восстановлении документов при получении статуса ветерана боевых действий (ВБД); помощь в оформлении и получении положенных денежных выплат; содействие в получении медицинской помощи, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения; психолого-терапевтическая помощь; интеграция ветеранов СВО в патриотическое воспитание; содействие в получении образования и в трудоустройстве; социальная адаптация и ресоциализация ветеранов; бесплатная юридическая помощь.

Выстраивать взаимодействие и решать проблемные вопросы, связанные с государственной поддержкой участников СВО, их семей и работой регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» помогает межведомственная комиссия по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи лицам, названным в Указе Президента.

Организация взаимодействия филиала фонда с Министерством здравоохранения Мурманской области по медицинскому обслуживанию ветеранов СВО и их комплексной реабилитации в г. Мурманске признана лучшей практикой на федеральном уровне.

Алгоритм работы филиала фонда выстроен с тремя медицинскими учреждениями: Мурманской областной клинической больницей им. П.А. Баяндина («якорное» учреждение), Мурманским областным клиническим многопрофильным центром и Мурманским многопрофильным центром им. Н.И. Пирогова.

В филиале фонда и медицинских учреждениях определены конкретные сотрудники, осуществляющие оперативное взаимодействие. В результате время прохождения подопечным терапевта, узких специалистов и диагностических процедур занимает один, максимум два дня в Мурманске.

Очень важно, чтобы такая система заработала во всех городах и районах области, чтобы медицинская помощь была доступна ветерану вне зависимости от его места проживания, особенно психолого-терапевтическая помощь.

За это время 149 участников СВО получили медицинскую помощь, 7 ветеранов прошли курс реабилитации.

В числе признанных лучшими практиками является организованная у нас в филиале «Фронтовая гостиная». «Фронтовая гостиная» – это площадка для неформального общения ветеранов боевых действий, в рамках которых проходят встречи с представителями различных ведомств и организаций.

С июля прошлого года встречи во «Фронтовой гостиной» проводятся на регулярной основе и каждый раз к постоянным участникам добавляются новые ветераны боевых действий. По итогам встреч во «Фронтовой гостиной» было инициировано рассмотрение на заседании межведомственной комиссии двух вопросов: об организации профессионального обучения и переобучения ветеранов боевых действий, имеющих неполное общее образование, а также порядка назначения пособий по безработице ветеранам боевых действий.

С конца прошлого года на региональные филиалы фонда возложена ответственность за полное и качественное содействие в подготовке необходимых для получения удостоверений документов для бывших сотрудников ЧВК «Вагнер». В настоящее время на сопровождении в филиале находятся около 130 сотрудников ЧВК Вагнер, 6 человек уже получили удостоверения ВБД, более 100 комплектов документов направлены в Минобороны на рассмотрение, остальные в работе. С 1 февраля текущего года филиал оказывает содействие в получении удостоверений ветеранов филиал оказывает сотрудникам ЧВК «Редут».

«В этом году мы приступили к большой и очень важной работе по обеспечению наших ветеранов высокотехнологичными средствами реабилитации, адаптацией жилых помещений для того, чтобы наши ребята могли работать, заниматься спортом, вести полноценный образ жизни. Филиал фонда выявляет потребность, осуществляет сбор документов и направляет заявку в Госфонд для осуществления закупочных процедур и приобретения необходимых ТСР и осуществления работ по адаптации жилья под нужды участников СВО, имеющих инвалидность. Эту работу мы проводим в тесном взаимодействии с региональным правительством и администрациями муниципальных образований», – подчеркнула Жанна Макарова.

Государственный фонд «Защитники Отечества» берёт на себя все расходы по адаптации жилых помещений, а также по приобретению, изготовлению ТСР и обеспечению реабилитации в процессе протезирования.

На данный момент два человека подали заявки на обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. Выявлено пять человек, нуждающихся в адаптации жилого помещения в Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске. Перечень средств адаптации жилого дома включает 77 наименований.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоящее время в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Мурманской работают 32 человека, из которых 24 человека – социальные координаторы, осуществляющие комплексное сопровождение ветеранов боевых действий и членов семьи погибших бойцов. Точки присутствия социальных координаторов находятся практически во всех городах Мурманской области, и прежде всего в закрытых административно-территориальных образованиях и населённых пунктах, где расположены воинские части.

«Хочу отметить, что среди социальных координаторов, работающих в филиале, есть жены участников СВО, в том числе, потерявшие своих мужей, боец, награжденный медалью «За отвагу», – то есть глубоко мотивированные люди с огромным желанием помочь тем, кто защищал нашу Родину», – отметила Жанна Макарова.

Фото: https://gov-murman.ru