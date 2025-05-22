Благодаря поддержке Президента РФ, программа реновации перешла на совершенно другой по уровню объём финансирования

20 мая в рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл выездное совещание по вопросам реализации плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования.

Напомним, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Андреем Чибисом в 2019 году. В период с 2019 по 2023 годы реализовано более 2000 мероприятий на сумму порядка 14 млрд рублей, 67% из которых – региональные средства. С 2024 года по поручению Президента России реализуется новый план реновации ЗАТО, который предусматривает выполнение более 200 мероприятий в отношении более чем 1,4 тысячи объектов. Финансирование нового плана – 42 млрд рублей, из которых 30 млрд – средства федерального бюджета. Благодаря этому ведётся системная работа по улучшению качества жизни в населённых пунктах, где проживает более 150 тысяч человек.

Один из ключевых вопросов совещания – формирование комплексного плана программы реновации ЗАТО до 2030 года с учётом новых поручений президента по итогам Международного арктического форума.

Открывая совещание, губернатор подчеркнул, что реновация ЗАТО сегодня – важнейший проект, реализуемый на территории региона. Благодаря ему ЗАТО и военные городки уже серьёзно преобразились, впереди ещё больше позитивных изменений.

«Программа реновации ЗАТО – это модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в наших военных гарнизонах, вопросы, связанные с обустройством социальных объектов – всё то, чтобы качество жизни наших военных, членов их семей менялось к лучшему. Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина, программа реновации перешла на совершенно другой по уровню объём финансирования. Напомню, это 10 млрд в год. В 2025 году на Международном арктическом форуме президент поддержал продление этой программы до 2030 года включительно», – сказал глава региона.

Заместитель губернатора Ольга Вовк отметила, что до 10 июня будет проведена работа по подготовке предложений для реализации мероприятий в 2027-2030 гг.

«В комплексный план программы реновации ЗАТО до 2030 года от всех муниципалитетов поступили предложения о включении 366 мероприятий, в том числе по строительству и реконструкции объектов, по ремонту жилищного фонда, дорог, благоустройству. Общая предварительная стоимость мероприятий составляет более 70 млрд рублей. До 10 июня нам необходимо провести приоритизацию мероприятий и сформировать итоговые предложения», – сообщила Ольга Вовк.

В рамках мероприятия участники совещания также предметно рассмотрели ход реализации проектов текущего года.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на 2025 год в Мурманской области запланировано более 70 мероприятий. В том числе капитальный ремонт станции водоподготовки в Высоком; строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево; строительство школы в Алакуртти; капитальный ремонт здания и концертного зала Центра творчества и досуга в Гаджиево и школы №22 в Оленегорске-1, Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака в Заозерске; капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике; снос неэксплуатируемых зданий в Видяево, Заозерске, Корзуново и Полярном. Также продолжаются мероприятия по благоустройству дворов и общественных территорий, работы по ремонту подъездов и квартир, приводятся в порядок дороги.

В обсуждении принял участие и спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– На протяжении последних лет в развитие ЗАТО вложено немало средств. Программа реновации меняет облик наших гарнизонов, – прокомментировал итоги совещания Сергей Дубовой. – Теперь, благодаря поручению Президента России Владимира Путина по продлению действия программы, у нас есть серьёзная финансовая поддержка федерального центра до 2030 года – 10 миллиардов рублей в год. Помимо того, что уже сделано – предстоит ещё много работы по благоустройству территорий, ремонту дворов и дорог, строительство и капитальные ремонты социальных объектов. Одна из задач реновации, кроме создания достойных условий для жизни военнослужащих и членов их семей – действовать на опережение. Нам необходим чёткий план: где будут появляться новые производства и рабочие места, есть потребность в школах, детских садах, в развитии инфраструктуры. От всех муниципалитетов поступили предложения о включении более 350 мероприятий. Итог подведём до 10 июня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/