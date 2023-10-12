Благодаря поддержке Совета Федерации модернизация и переоснащение медицинских учреждений региона будет продолжена

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета по социальной политике под председательством Елены Перминовой. О развитии системы здравоохранения региона рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение», программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере – жить» за четыре года на капремонты, улучшение материально-технической базы, оснащение оборудованием медицинских учреждений региона вложено порядка 10 млрд рублей. При этом подавляющая часть финансовых вложений поступили из областного бюджета, в долях это составляет семь к трём», - подчеркнул Дмитрий Панычев.

За четыре последних года в 28 медицинских учреждениях региона проведены капитальные ремонты, реконструкции, обновления. Созданы 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 амбулатории. ФАПы и амбулатории региона обновлены более чем на 70 процентов. Закуплено более 22 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного.

Для повышения транспортной доступности медучреждений с 2022 года в рамках плана «На Севере – жить» запущены медицинские шаттлы, которые курсируют по 10 направлениям. Услугами медицинских шаттлов в 2022 году воспользовались около двух тысяч человек. За девять месяцев этого года трансферами воспользовались более 8,1 тысячи жителей Мурманской области, совершено более 1,2 тысячи выездов.

Кроме того, разработаны меры в части компенсации оплаты проезда в медицинские организации и обратно. Они действуют для беременных и родивших женщин, лиц старше 65 лет, проживающих в отдаленных населённых пунктах Ловозерского и Терского районов, пациентов с хронической болезнью почек для прохождения гемодиализа, граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Автопарк скорой медицинской помощи обновлён на 147 автомобилей, благодаря чему на линию не выходят машины со сроком эксплуатации более пяти лет.

В рамках комплексных мер по привлечению медицинских кадров значительно расширен пакет мер соцподдержки. Благодаря этому за девять месяцев в Мурманской области на 89 врачей стало больше.

«На комитете также были затронуты проблемы, которые требуют решения на федеральном уровне. В частности, это вопрос дефицита средств субвенции ФОМС, который губернатор Андрей Чибис поднимал неделю назад на парламентских слушаниях по бюджету. Благодаря проведенной предварительной работе и отработке на профильных комитетах Мурманская область в 2024 году дополнительно получит 2,9 миллиарда рублей из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования», - отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, представители Совета Федерации поддержали предложение о выделении дополнительного финансирования на оборудование и мебель в новый хирургический корпус Мурманского областного онкологического диспансера, строящегося в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», а также на оснащение Североморской центральной районной больницы после запланированного капитального ремонта в рамках поручения Президента РФ.

Фото: https://gov-murman.ru