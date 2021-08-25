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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.21 14:00

Благодаря помощи ОНФ в селе Ловозеро Мурманской области возобновлены приёмы педиатра

Благодаря содействию члена регионального штаба ОНФ Татьяны Кусайко в Ловозере организованы выездные приёмы педиатра. Ранее жители села в социальных сетях пожаловались на отсутствие в населенном пункте детского врача, из-за чего родителям с детьми за медицинской помощью приходилось ездить в соседнюю Ревду почти за 30 километров.

Повлиять на ситуацию удалось в этот же день. В результате переговоров с главным врачом Ловозерской центральной районной больницы Владимиром Маслаком было принято решение, согласно которому в Ловозеро по вторникам и четвергам будет приезжать педиатр из Ревды и проводить приёмы в утренние часы. Уточнить расписание можно в администрации больницы.

Теперь людям с детьми не придётся ездить в другой населенный пункт, тратить время и деньги на проезд, чтобы получить мед. помощь. Важно отметить, что мера эта временная. Необходимость в ней возникла недавно в связи с выходом на пенсию прежнего педиатра. В настоящее время решается вопрос о привлечении штатного врача, переговоры с кандидатами уже ведутся.

«Проблема дефицита медицинских кадров остаётся в числе самых актуальных для учреждений здравоохранения, особенно это касается отдаленных населённых пунктов, районов Арктической зоны и Дальнего Востока. Эта проблема обострилась в условиях пандемии, так как увеличилась нагрузка на врачей и других медицинских работников. Мы знаем о кадровых проблемах в первичном звене, в педиатрии, о нехватке узких специалистов по отдельно взятым специальностям. Очень остро стоит проблема обеспечения медицинскими кадрами сельской местности и малых городов. Как раз на решение этой проблемы направлены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко.

По мнению Татьяны Кусайко, быстро эту проблему, берущую своё начало ещё в 90-х, к сожалению, не решить. Она требует комплексного подхода, начиная от повышения престижа профессии, социального статуса, до программ профориентации, выстраивания маршрутизации будущего специалиста от школьной скамьи до трудоустройства после специалитета и ординатуры.

«Задача государства – обеспечить в дальнейшем такие условия труда и жизни, чтобы люди хотели оставаться и развиваться в профессии. Буду продолжать работать в этом направлении», - добавила Кусайко.

 

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