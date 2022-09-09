Благодаря проекту «Arctic schools» в Кировске появились современные пространства для детей

В Коашве благодаря региональному проекту «Arctic schools» в школе №10 появился обновлённый тепличный комплекс.

Школа выиграла грант на ремонт теплицы и учебного класса в ней. Уже с начала учебного года помещение готово к проведению в нём внеурочных занятий, в том числе для научно-исследовательской и проектной деятельности.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, всё это также способствует приобщению подрастающего поколения к программе озелеления. Уже есть планы совместного проекта школы и ТОС «Коашва» по выращиванию цветочной рассады и озеленению посёлка.

- Выражаю огромную благодарность губернатору Мурманской области и правительству региона за создание и расширение программы «Arctic schools». Если в первый год реализации проекта «Arctic schools» на предоставление грантов могли претендовать только общеобразовательные организации, то теперь в конкурсе участвуют и детские сады, - отмечает глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Корпус детского сада №1 на проспекте Ленина, 39а стал победителем по направлению «Внутреннее пространство дошкольных образовательных организаций». Здесь полностью отремонтирована группа для детей 5 - 7 лет «Радостное детство». В течение лета проведены ремонтные работы, закуплена современная мебель и оборудование.

Кировск и дальше продолжит участие в проекте «Arctic schools», так как он открывает новые возможности по созданию комфортных условий для юных северян.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239622%2Fwall-148376343_56249