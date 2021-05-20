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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 09:30

Благодаря программе «Губернаторский стартап» в Мурманской области создано производство бактерицидных облучателей

В Мурманской области успешно развивается производство облучателей-рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях. В 2020 году для развития нового направления деятельности по программе «Губернаторский стартап» предприниматели получили областной грант в размере 1 млн рублей. Вчера глава региона Андрей Чибис посетил предприятие в Мурманске.

«Это конкретный пример, который показывает, что проект «Губернаторский стартап» важен и нужен как для поддержки предпринимателей в кризисных ситуациях, так и для возможности реализовать свою идею. С момента принятия решения до запуска производства бактерицидных облучателей и выпуска первой продукции прошло всего полтора месяца. И в непростой период пандемии на рынке Мурманской области появились рециркуляторы собственного производства. Благодаря этому, например, нам удалось провести ЕГЭ, потому что на тот момент на рынке вообще не было бактерицидных облучателей», – подчеркнул глава региона.

Производство рециркуляторов «Север» – совместный проект компании «Медтехника», занимающейся поставкой медицинских товаров, и рекламного агентства «Салют». Первая партия приборов для уничтожения вирусов и бактерий была выпущена в мае прошлого года. Сейчас, как отмечают предприниматели, налажено серийное производство трех основных моделей. За шесть месяцев прошлого года было продано более 1500 единиц продукции.

«От всей души благодарю предпринимателей, которые даже в самых тяжелых условиях не теряют бодрости духа, производят актуальную продукцию в тот момент, когда это необходимо. Это еще раз показывает сильных характер северян», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что в этом году на получение гранта по программе «Губернаторский стартап» поступило свыше 140 заявок. Соискателями выступают начинающие и действующие предприниматели – СМСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области. Максимальный размер гранта для одного заявителя составит до 1 млн рублей, также есть возможность получить льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых.

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