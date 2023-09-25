Благодаря программе комплексной поддержки «Курс на Север» в Мурманской области трудоустроены 38 специалистов из других регионов

Сегодня на оперативном совещании рассмотрели ход реализации программы «Курс – на Север». Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, деятельность службы направлена на комплексное решение кадрового дефицита в регионе.

«Сегодня Мурманская область, в первую очередь, исходя из запросов работодателей, нуждается в специалистах с высшим образованием – это IT- специалисты, врачи, инженеры, педагогические работники. Также в регионе востребованы специалисты среднего звена, такие как средний медицинский персонал, техники разной специализации», - сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, служба сопровождения работает в регионе с мая этого года. Главная цель - комплексное сопровождение, когда наши специалисты помогают решать полный спектр вопросов, которые могут возникнуть у желающих переехать в Мурманскую область, а также занимаются организацией условий, при которых люди остаются жить и работать на Севере, - от организации встречи в аэропорту до устройства детей в сады и школы.

Служба в открытых источниках ищет людей, которые могут быть нам необходимы. Почти за пять месяцев с начала реализации проекта с соискателями проведено больше 1400 телефонных собеседований и, что важно, каждый 12-й человек не против переезда в наш регион.

«По состоянию на 20 сентября трудоустроены 38 соискателей, в том числе к началу учебного года закрыто 32 вакансии в 30 школах, расположенных в Мурманске, в городе Полярные Зори, Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, Коле, Снежногорске, Апатитах, Гаджиево, Островном, посёлках Мурмаши и Корзуново. Это говорит о том, что, если подходить к работе системно, удаётся найти специалистов даже в отдалённые населённые пункты», - отметил губернатор.