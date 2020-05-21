Мурманская область. Арктика (16+)21.05.20 08:30
Благодаря прокуратуре работникам выплачена заработная плата в размере более 11 млн рублей
Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Коммандит Сервис».
Установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль-март 2020 года перед 139 работниками в размере более 11 млн рублей.
С целью восстановления трудовых прав работников прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).
В настоящее время задолженность погашена.
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