Благодаря прокуратуре работникам выплачена заработная плата в размере более 11 млн рублей

Прокуратура Октябрьского административного округа города Мурманска провела проверку соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Коммандит Сервис».

Установлено, что в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль-март 2020 года перед 139 работниками в размере более 11 млн рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время задолженность погашена.