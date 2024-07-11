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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 10:15

Благодаря растущему туристическому потоку в 2023 году в Мурманской области отмечено увеличение объёма платных услуг в сфере туризма на 36,4%

Согласно данным Росстата, в 2023 году объём платных услуг населению в сфере туризма в Мурманской области составил 5,9 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем в 2022 году. В 2020 году данный показатель составил 1,9 млрд рублей, в 2021 – 4,2 млрд рублей, в 2022 – 4,4 млрд рублей. Наибольшими темпами увеличивается объём туристических и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.     

Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегическому плану «На Севере – жить» увеличен объём государственной поддержки субъектов туриндустрии нашего региона. За 4 года поддержано 122 проекта на сумму 352 млн рублей, что позволяет для растущего потока создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами.    

«Наша задача – модернизировать и создавать новую инфраструктуру и для гостей, которые приезжают и платят здесь за услуги, а для наших жителей, которые все активнее путешествуют по региону. Мурманская область сегодня стала брендом, которую хотят посетить всё больше людей. На увеличение туристического потока оказывает влияние узнаваемость региона, которая ежегодно растёт. Проекты Мурманской области неоднократно становились лауреатами множества престижных наград и занимали призовые места на различных конкурсных мероприятиях», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.      

Важную роль в продвижении региона играют средства массовой информации и блогеры, которые активно публикуют материалы о Мурманской области и её достопримечательностях на информационных площадках и в социальных сетях. Развитию туристического потенциала региона способствуют организованные информационные туры для представителей СМИ и интернет-изданий, блогеров, представителей издательств, представителей туриндустрии, включая международные компании.    

Как отмечает региональный комитет по туризму, Мурманская область – успешный пример того, как активное участие в конкурсных мероприятиях, продвижение в социальных сетях и сотрудничество со СМИ могут способствовать повышению интереса к региону, что влияет на увеличение туристического потока. За период 2019-2023 годов Мурманскую область посетили 2,5 млн человек, а 2023 год стал рекордным, благодаря 670 тысячам гостей региона.   

 

Фото: https://gov-murman.ru

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