Благодаря реализации нацпроекта увеличился объём предоставленной финансовой поддержки субъектам МСП Мурманской области

27 февраля в рамках заседания правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко доложила о реализации национальных проектов в 2023 году. Она отметила, что благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличился объём предоставленной финансовой поддержки субъектам МСП Мурманской области.

В рамках нацпроекта в регионе реализуется комплекс мер поддержки начинающих и действующих предпринимателей – от обучения предпринимательскому делу до финансовой поддержки бизнеса. Среди них – гранты, обучения, поручительства по кредитам и другое.

В 2023 году основные параметры сектора малого и среднего предпринимательства в регионе продолжили демонстрировать рост: число действующих самозанятых граждан достигло 28,33 тысячи человек, что более чем в 5 раз больше, чем в 2020 году. Также численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, по итогам года составило 106,4 тысячи человек.

«При этом важным фактором для развития предпринимательства является доступность финансовых ресурсов. Так, в 2023 году региональной гарантийной и микрофинансовой организацией – НМКК «ФОРМАП» (Фонд) предоставлены поручительства на сумму 467,3 млн рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь 997,0 млн кредитных ресурсов. Такой механизм позволяет предпринимателям привлекать финансирование при недостаточном залоговом обеспечении или его отсутствии», – отметила Оксана Демченко.

Кроме того, фондом регулярно обновляется линейка микрозаймов для бизнеса по льготным процентным ставкам. За год предпринимателям предоставлены льготные микрозаймы на сумму 492,2 млн рублей. По итогам 2023 года количество действующих микрозаймов, предоставленных НМКК «ФОРМАП» предпринимателям, составило 740 единиц.

Благодаря Центру поддержки экспорта Мурманской области 15 субъектов малого и среднего бизнеса выведены на экспорт, уже заключены контракты на сумму 6,4 млн долларов США. Организовано участие малых и средних предприятий региона в пяти международных выставках в России, Азербайджане, Бразилии и Китае.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется в регионе в рамках установленных плановых значений, а по количеству действующих самозанятых граждан, численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, предоставлению микрозаймов самозанятым гражданам, привлечению предпринимателями финансирования за счёт поручительств региональных гарантийных организаций, оказанию комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам – с перевыполнением плана.

Фото: https://gov-murman.ru