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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.24 17:30

Благодаря региональной поддержке за пять лет количество созданных в Мурманской области кинопроектов увеличилось в семь раз

Государственная поддержка кинопроизводства в Мурманской области повышает интерес к региону. Как отметила вчера в ходе оперативного совещания правительства и.о. министра культуры Мурманской области Ольга Обухова, в 2024 году в регионе работало 28 съёмочных групп, а это увеличение в семь раз количества съёмок в год по сравнению с 2019 годом, когда снималось только четыре кинопроекта.

В числе наиболее крупных кинолент за этот год – сериалы «Полярный-4» («1-2-3 продакшн»), «Челюскин.Первые» («НМГ студия»), «Буровая» («Лук фильм»).

«Отдельно хочу остановиться на полнометражном игровом фильме под рабочим названием «Мой Север», который снимает киностудия «Кинозавод», а режиссёром является мурманчанка Юлия Крылова. В центре сюжета фильма культура и традиции нашего коренного малочисленного народа Севера – саамов. И это первый полнометражный игровой фильм о кольских саамах. Особую гордость вызывает тот факт, что фильм создаётся на основе сюжета короткометражного игрового фильма «Мой Север», который Юлия Крылова сняла в 2021 году за счёт гранта губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи», – отметила Ольга Обухова.

В целом, благодаря гранту главы регионов за три года уже поддержаны кинодебюты 14 молодых сценаристов, режиссёров и продюсеров.

Кроме того, наблюдается возросший интерес рекламных агентств к созданию рекламных роликов в Кольском Заполярье – в регионе были сняты рекламные ролики сети магазинов «Детский мир», «Sela», «Love Republic», премиального бренда одежды «NAUMI», автомобиля «Tank» и другие.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на сегодняшний день Кольское Заполярье является одним из лидеров в сфере кинопроизводства в России по числу проводимых съёмок и масштабам оказываемой съёмочным группам поддержки. А в этом году регион выступил с инициативой федерального уровня «Зелёный экран». Новый проект, поддерживающий ответственное и экологичное отношение к съёмкам в Арктике, позволит выйти на новый качественный уровень диалога с кинопроизводителями.

Как сообщает региональное Министерство культуры, глава региона также поручил профильным ведомствам организовать приглашение знаменитых актёров и кинопроизводителей, задействованных в съёмках в Мурманской области, к участию в проекте «Арктический диалог». Это дискуссионная площадка, которая даёт возможность заполярной молодёжи в неформальной обстановке обсудить интересующие вопросы с гостем проекта лично, либо по видеосвязи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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