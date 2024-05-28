Благодаря слаженным действиям медицинских работников пациенту из Кольского района оперативно была выполнена операция по пересадке сердца

В конце апреля бригадой скорой медицинской помощи в Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина с территории Кольского района был доставлен мужчина с выраженным болевым синдромом в области сердца. Пациент был госпитализирован по экстренным показаниям с установленным диагнозом: повторный острый инфаркт миокарда.

Специалистами отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, кардиологического отделения, отделения анестезиологии и реанимации №2 оперативно были предприняты все необходимые действия для спасения жизни пациента, в том числе выполнена высокотехнологичная медицинская операция – стентирование сосудов сердца.

С учётом характера поражения сердца, единственным способом спасения пациента оказалась пересадка сердца. Врачами-специалистами Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина было инициировано проведение телемедицинской консультации с федеральной клиникой. Поле консультации с врачами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России и стабилизации состояния пациента было принято решение о возможности проведения трансплантации сердца.

В начале мая пациент был эвакуирован в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова специалистами Федерального центра медицины катастроф специализированным самолётом. В этот же день ему выполнено сложное оперативное вмешательство по пересадке сердца.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время пациент находится в стабильном состоянии, переведён из отделения реанимации в кардиохирургическое отделение, где проходит реабилитационно-восстановительное лечение.

Фото: https://gov-murman.ru