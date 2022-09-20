Благодаря сотрудничеству с компанией «Газпром недра» в офисах регионального туристского инфоцентра появились системы видеонаблюдения

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Газпром недра» в сфере туризма сразу четыре офиса туристского информационного центра (ТИЦ) Мурманской области были оснащены системами видеонаблюдения. Установка современного цифрового оборудования направлена на обеспечение безопасности и повышение качества обслуживания туристов, с каждым годом все больше прибывающих в Кольское Заполярье.

Туристский инфоцентр был открыт в Мурманске в 2019 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Экономический потенциал» и объединил в единую сеть представителей туристической индустрии региона. В настоящее время, помимо областной столицы, фронт-офисы ТИЦ работают в Апатитах, Кировске, Умбе, Териберке (офис выходного дня). В ближайшее время готовится к открытию фронт-офис в Никеле.

«Наша компания давно оказывает поддержку экономическим, экологическим и социальным проектам в Мурманской области, связанным, главным образом, с модернизацией объектов инфраструктуры «внутреннего» туризма. Заполярье – уникальная территория, и расширение возможностей индустрии отдыха в ее пределах заметно способствует комплексному развитию региона», – отметил генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Как сообщает региональный комитет по туризму, ежегодно порядка 20 тысяч туристов получают информацию в режиме одного окна в офисах туристских информационных центров Мурманской области, как в очном формате, так и удалённо.

«Предоставление качественного сервиса в сфере туризма – одна из главных задач. Цифровизация офисов ТИЦ помогает реализовать эту задачу, а также оценить туристский поток, заботясь при этом о безопасности посетителей», – отметила Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru