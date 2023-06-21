Благодаря специалистам ГОУП «Мурманскводоканал» жители Приморска Запорожской области обеспечены бесперебойным водоснабжением

Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» продолжают работы по обеспечению бесперебойного водоснабжения в Приморском районе Запорожской области.

Ранее из-за неработающего оборудования вода потребителям подавалась 2 раза в сутки – утром и вечером. Северяне совместно с коллегами из коммунального предприятия Приморска провели обследование водопроводной сети и выявили проблемные участки. К ремонтным работам приступили в начале июня.

За это время специалисты водоканала отремонтировали 8 скважин, на которых установили новые насосы, узлы учёта воды с обратными клапанами, манометры и фильтры. На объектах, которые долгое время не эксплуатировались, провели промывку и восстановили электроснабжение.

На сегодня система водоснабжения полноценно функционирует и обеспечивает чистой питьевой водой жителей города.

Кроме того, специалисты дополнительно провели обследование устаревших водонапорных башен. По ним также принимается решение о проведении ремонтных работ.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, восстановление коммунальной инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru