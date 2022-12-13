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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 10:15

Благодаря субсидии ТСЖ в Мурманске завершены работы по капитальному ремонту семи многоквартирных домов

В 2022 году 13 домов Мурманска и области, нуждающихся в капитальном ремонте, получили новую поддержку правительства региона. Впервые субсидии на капремонт предоставили организациям, которые самостоятельно обслуживают свои дома без привлечения управляющих компаний. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей.

В число получателей субсидии оказались и два дома в Мурманске, находящиеся по адресам ул. Володарского, 4 и ул. Карла Маркса, 35. Работы по капитальному ремонту в них начались в июле 2022 года.

В доме на Володарского заменили старый кожухотрубный водоподогреватель на современный компактный и простой в эксплуатации пластинчатый теплообменник. Здесь также установлены терморегуляторы жидкости, которые позволят обеспечивать надлежащую температуру горячей воды. Более того, выполненная рециркуляция горячей воды в системе позволит жителям без перебоев получать горячую воду у себя в квартирах.

В доме 35 по улице Карла Маркса, подрядчик заменил элеваторный узел на автоматизированный. Так, новый индивидуальный тепловой пункт оснащен датчиком наружного воздуха и контроллером, который самостоятельно принимает решение, как работать системе для того, чтобы у жильцов дома всегда была комфортная температура. За счёт этого также создаётся дополнительная экономия.

«На этих примерах мы видим, как новая региональная субсидия помогает инициативным собственникам отремонтировать свои дома. Всего по поддержке ТСЖ до конца текущего года запланировано отремонтировать 3 крыши, 2 лифта, 1 фасад, 1 подвал и 5 внутридомовых инженерных систем в Мурманске, Мончегорске и Зверосовхозе. На большинстве объектов работы уже подходят к завершению», - отметила директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Работы по капитальному ремонту завершены в 7 многоквартирных домах, по оставшимся 6 домам процент выполнения составляет от 55 до 95%, сообщает  Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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