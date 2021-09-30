Благодаря судебным приставам рабочий получил зарплату

Судебные приставы помогли бывшему работнику одной из организаций Кольского района получить долг по зарплате в размере 80 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кольского района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании со строительной организации задолженности по заработной плате в размере 80 тысяч рублей в пользу бывшего рабочего. В установленные сроки для добровольного исполнения решения суда руководство организации-должника долг по зарплате не погасило.

В рамках исполнительного производства судебный пристав направил запросы в кредитные и регистрирующие учреждения с целью проверки имущественного положения предприятия. Кроме того, пристав предупредил руководство организации-должника о мерах принудительного характера, которые будут приняты в случае игнорирования требований исполнительного документа, в том числе об уголовной и административной ответственности за неисполнение решения суда.

Организация оплатила всю сумму задолженности и исполнительский сбор в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Права бывшего работника предприятия восстановлены, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.