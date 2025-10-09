Благодаря судебным приставам юные северяне смогут заниматься спортом в отремонтированной детской спортивной школе

В отделении судебных приставов г. Кировска на исполнении находилось исполнительное производство об обязании организации устранить недостатки выполненных работ по капитальному ремонту здания детской спортивной школы. Однако должник-организация игнорировала решение суда.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, за уклонение от исполнения судебного решения к юридическому лицу были применены штрафные санкции в виде исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, компания неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ. Кроме того, директор организации был предупреждён об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда.

Принятые судебным приставом меры побудили фирму приступить к выполнению необходимых работ. Исполнительное производство окончено после проверки приставом полноты выполненного капитального ремонта здания. Юные северяне снова занимаются спортом в комфортных условиях.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.