Благодаря видеонаблюдению в Мурманской области было выявлено и раскрыто свыше 350 преступлений, из которых 191 – в 2024 году

28 мая в ходе отчета перед депутатами Мурманской областной Думы губернатор Андрей Чибис сообщил, что это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

«Мы видим, что благодаря инфраструктуре видеонаблюдения увеличилась динамика раскрываемости преступлений. Она позволяет нам делать регион безопаснее», – подчеркнул глава региона.

Обеспечивать безопасность и контролировать ход строительных работ на объектах в режиме реального времени помогают более 8 тысяч камер, входящих в Систему общественного видеонаблюдения и аналитики. В 2024 году в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!» было внедрено новое программное обеспечение, умеющее анализировать поток данных с камер, отслеживать перемещения и автоматически распознавать запрограммированное событие.

В 2024 году Мурманская область стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Териберка, представлявшая на нем регион, заняла первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», выиграв 20 миллионов рублей из федеральных средств, которые решено направить на развитие системы видеонаблюдения.

Другой полезный проект – комплексная программа дистанционного мониторинга показателей здоровья, стартовавшая с 13 января. Она предусматривает постоянный контроль состояния пациентов с такими проблемами, как артериальное давление, сахарный диабет и болезни лор-органов у детей.

«Мы приняли вместе со «Сбером» важное цифровое решение, связанное со здравоохранением и направленное в первую очередь на заботу о самых молодых и самых взрослых северянах. Дистанционный мониторинг помогает лишний раз не посещать поликлинику и получил отклик у жителей наших отделенных городов и поселков», – сообщил Андрей Чибис.

Почти каждый шестой житель Мурманской области имеет хроническое заболевание сердца, а общее число таких больных приближается к 100 тысячам человек. Цель программы — повышение качества медицинского сопровождения северян.

«Перевод социально значимых услуг в электронный вид, карта жителя, мониторинг уборки территорий в онлайн-режиме – всё это ускоряет процессы и взаимодействие между людьми и ведомствами, облегчает жизнь, поэтому мы, конечно, продолжим развивать цифровые сервисы», — сказал губернатор во время заседания.

В электронном виде сейчас можно получить более 190 региональных государственных и муниципальных услуг, включая массовые социально значимые услуги. На портале «Госуслуги» можно оформить и Единую карту жителя для обучающихся.

С 1 марта 2025 года на неё были переведены все проездные для школьников и студентов на городском сообщении. Теперь нет необходимости подтверждать право льготного проезда документально.

Обучающийся может выбрать финансовую или нефинансовую карту жителя. На нефинансовой карте в транспортном приложении по умолчанию установлен тариф «Льготный электронный кошелёк», по которому ребёнок может осуществлять поездки с 50% скидкой на городских маршрутах и с 60% скидкой на пригородных маршрутах.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, Мурманская область остаётся в лидирующей группе всероссийского рейтинга оценки эффективности и результативности в сфере цифровой трансформации.