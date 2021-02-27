Благодаря вмешательству ЦУР Мурманской области управляющие компании чаще реагируют на жалобы жителей

Центр управления регионом проконтролировал качество отработки обращений граждан, поступивших в феврале на портал «Наш Север» и в социальных сетях. Участниками выездной проверки стали руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Поводами для инспекции стали сообщения по вопросам уборки снега и очистки крыш, на которые не поступили фотоматериалы и иные подтверждения решения проблемы.

«На портал «Наш Север» и через соцсети ежедневно поступает порядка 100-150 жалоб. Проблемы ЖКХ всегда находятся в топе проблем, и направление уборки снега, наледи не теряет лидирующих позиций. По мере вывоза снега количество жалоб уменьшается, но некоторые управляющие компании реагируют на сигналы жителей только после вмешательства властей», – отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

В начале февраля системой мониторинга ЦУР было зафиксировано большое количество сообщений о неубранном снеге во дворе и наледи на крыше дома №3 по улице Комсомольской в Мурманске. В ходе выездного контроля специалисты посетили данный адрес.

«Управляющая компания на Комсомольской, 3 за последние три недели, по словам жильцов дома, снег не убирала. Мы будем привлекать ГЖИ для того, чтобы дать оценку этим нарушениям. Хорошо, когда УК реагирует на сигнал в тот же день, но три недели – это уже безобразие. В таких случаях, имеет смысл подумать о смене УК, например, на ТСЖ», — сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Также специалисты ЦУРа проконтролировали работы на придомовой территории на улице Связи, 13. Здесь после неоднократных обращений северян была проведена механизированная уборка.

Кроме того, в зоне внимания Центра – двор на улице Зеленой, 78. Жители сообщили в соцсетях о том, что придомовая территория по этому адресу залита водой.

Коммунальные службы устранили прорыв трубопровода. Подрядные организации провели уборку дорожного проезда с помощью грейдера. Но, как отметили специалисты Центра управления регионом, последствия аварии ликвидированы не полностью. Жильцы продолжают жаловаться на залитую водой дорогу к подъездам. ЦУР связался с обслуживающими организациями.

«Мы увидели, что жители испытывают серьёзные неудобства: вода до сих пор скапливается на дорожном проезде. Во дворе скользко, требуется расчистка и подсыпка песком. Работы по ликвидации разлива воды во дворе на Зелёной будут продолжены. Ситуация остается на контроле Центра управления регионом», – заключил Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, первый рейд по контролю за отработкой сообщений северян состоялся в январе 2021 года. Часть объектов специалисты Центра управления регионом по просьбе жильцов взяли на дальнейший контроль. Всего ЦУР провел контрольные и проверочные мероприятия по более чем по 300 обращениям, которые поступили с 20 декабря 2020 года.