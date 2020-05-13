Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере более 30 млн рублей перед сотрудниками АО «ММП»

Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что перед сотрудниками АО «ММП» образовалась задолженность на сумму более 44 млн рублей.

С целью оперативного погашения задолженности по заработной плате прокуратура приняла комплекс мер реагирования. В отношении организации и директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Благодаря вмешательству прокуратуры большая часть задолженности по заработной плате погашена на сумму более 30 млн рублей.

Окончательная выплата денежных средств контролируется Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Напомним, в 2019 году несколько должников подавали в суд заявления о банкротстве пароходства. В марте 2020 года Арбитражным судом Мурманской области введено наблюдение в отношении ММП по заявлению ООО «Урал логистика» (процессуальный правопреемник ООО «Белокаменка»). Временным управляющим назначен Владимир Рябченков, член ассоциации АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «Мурманское морское пароходство» назначено на 23 июля 2020 года. В заявителях по деле о банкротстве ММП насчитывается 44 юридических лица.