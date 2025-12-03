Благотворительная акция «Коробка храбрости» объединяет всё больше участников

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал акцию «Коробка храбрости», которую партия «Единая Россия» проводит уже в 13-й раз. Глава региона положил игрушки, наборы для творчества, книги в общую коробку, пополнив собрание подарков для маленьких пациентов больниц.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, инициатива, стартовавшая в начале ноября, получила мощный отклик: северяне принесли на 24 пункта приёма порядка 17 тысяч подарков для детей, проходящих лечение. Собранные игрушки, книги и наборы для творчества почти в полтора раза превысили прошлогодний объем.

Например, вчера сенатор РФ Елена Дягилева приняла участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая традиционно проводится в Заполярье в канун Нового года.

«Коробка храбрости» – проект, который ежегодно объединяет разных людей одной большой и важной целью – поднять маленьким пациентам настроение и помочь им отвлечься от переживаний. Системная поддержка со стороны федерального правительства, реализация мероприятий губернаторского плана «На Севере – Жить!» позволяет совершенствовать инфраструктуру, делать комфортнее и современнее медицинские учреждения Мурманской области. А такие акции – дополнительный знак внимания и заботы», – пояснила Елена Дягилева.

Подарки представитель Мурманской области в Совете Федерации передала в Печенгскую центральную районную больницу, где принимают юных жителей из разных населённых пунктов округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557993/#&gid=1&pid=10