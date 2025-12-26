ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
Благотворительная акция «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра прошла в центре защиты материнства «Колыбель» и клубе «Дети-Ангелы Мурмана»

В преддверии новогодних праздников руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис посетила центр защиты материнства «Колыбель» и Мурманскую региональную общественную организацию детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана». В рамках акции «Новогоднее чудо» волонтёры передали подопечным социальных учреждений сладкие подарки от партнёров благотворительного проекта.

В гостях у «Детей-Ангелов Мурмана» Евгения Чибис посетила урок рисования для подопечных организации. А сотрудники и волонтёры центра «Колыбель» провели экскурсию по отделению, где временно проживают женщины и их дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Руководитель Единого волонтёрского центра познакомилась с мамами и детьми, а также вручила подарки и поздравила с наступающими праздниками.

«В рамках акции «Новогоднее чудо» Единый волонтёрский центр не только собирает подарки от северян и передаёт их детям, находящихся на попечении в домах-интернатах области, но и старается охватить других ребят – маленьких пациентов, вынужденных встречать праздники в стенах больниц, или подопечных других учреждений. В этот раз мы решили посетить наших давних друзей из клуба «Дети-Ангелы Мурмана» и поближе познакомиться с центром «Колыбель». Волонтёры этих организаций делают важную каждодневную работу, помогая другим, а семьям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, внимание и забота особенно нужны», – отметила Евгения Чибис.

Как и в прошлом году, сладкие подарки для ребят предоставил один из партнёров акции – крупная розничная сеть. Руководитель филиала Артём Мамаев также присоединился к мероприятию.

«Поддержка детей и участие в благотворительных инициативах остаётся важной частью нашей социальной работы. Мы рады возможности уже не первый год передавать новогодние подарки детям через Единый волонтёрский центр и благодарим партнёров за содействие в организации этой инициативы. Надеемся, что подарки принесут детям радость и праздничное настроение», – сказал директор филиала розничной сети в Мурманске Артём Мамаев.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников проходит семнадцатая традиционная ежегодная акция Единого волонтёрского центра Мурманской области «Новогоднее чудо». В проекте участвуют почти 500 подопечных из двух десятков социальных учреждений Заполярья. В рамках акции добровольцы традиционно собирают подарки от северян для детей из соцучреждений региона. До Нового года автоволонтёры развезут подарки своим адресатам.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559838/#&gid=1&pid=9

Комментарии

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
