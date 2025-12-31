Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.25 15:00

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра прошла в пятнадцати городах Мурманской области

В регионе завершилась благотворительная акция «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Добровольцы вручили детям, оставшимся без попечения родителей, в пятнадцати городах подарки от неравнодушных северян и компаний Заполярья. Весь декабрь открытки с пожеланиями детей украшали новогодние ели, установленные в общественных пространствах Мурманска, где каждый желающий мог выбрать свою и воплотить в жизнь заветную мечту.

В канун Нового года автоволонтёры, отозвавшиеся на призыв ЕВЦ, развезти подарки, побывали в социальных учреждениях в Мурманске, Мурмашах, Кильдинстрое, Кировске, Печенге, Полярных Зорях, Ловозере, Ревде, Снежногорске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Апатитах, Кандалакше и Умбе. Всего в благотворительной акции ежегодно участвуют порядка пятисот детей.

29 декабря автодесант побывал в гостях у воспитанников Терского, Ревдинского, Кандалакшского, Мончегорского, Печенгского центров социального обслуживания населения, а во главе с руководителем Центра Евгенией Чибис – в Оленегорской коррекционной школе-интернате.

«Акция «Новогоднее чудо» на сегодняшний день охватывает всех детей, которые находятся на попечительстве государства либо детей с ограниченными возможностями, которые тоже нуждаются в поддержке. Очень важно, что к акции присоединяются обычные люди, которые исполняют детские мечты. В этом году таким образом осуществили больше 450 желаний. Например, в Оленегорском социальном центре мы передали 45 подарков и увидели искренние эмоции детей, настоящее детское счастье. Мы благодарим всех людей, которые стали носителями новогоднего чуда, маленьким Дедом Морозом для таких детей», – сказала Евгения Чибис.

В рамках акции «Новогоднее чудо» помимо игрушек дети на Новый год загадывали необычные желания. Так, волонтеры Кольского филиала компании «Росатом Энергосбыт» исполнили желание девочки Юлии из социального центра «Журавушка» посетить кондитерскую фабрику. Исполнилось и пожелание Артема из Полярнинского центра социального обслуживания: он побывал на военном корабле «Владимир Гуманенко». А Милена из Мурманского центра помощи детям «Ровесник» приняла участие в фотосессии.

Кроме того, в этом году Евгения Чибис передала сладкие подарки от одного партнёра акции «Новогоднее чудо» детям в Центр защиты материнства «Колыбель» и мурманскую общественную организацию «Дети-Ангелы Мурмана».

Напомним, новогодние ели с пожеланиями детей, оставшихся без попечения родителей, были установлены в холлах ТРК, фитнес-клуба, правительства Мурманской области, Кольском филиале компании «Росатом Энергосбыт», пенсионном фонде и на Кольской ветроэлектростанции. Неравнодушные северяне снимали открытки, покупали подарки и передавали волонтёрам для передачи воспитанникам центров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560257/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:35«Рождество с Григорием Лепсом» в концертном зале «Live Арена»! '2025 (16+)20:55«Новогодний отрыв». Художественный фильм (16+)22:25«До Нового года осталось». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»