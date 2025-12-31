Благотворительная акция «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра прошла в пятнадцати городах Мурманской области

В регионе завершилась благотворительная акция «Новогоднее чудо» Единого волонтёрского центра Мурманской области. Добровольцы вручили детям, оставшимся без попечения родителей, в пятнадцати городах подарки от неравнодушных северян и компаний Заполярья. Весь декабрь открытки с пожеланиями детей украшали новогодние ели, установленные в общественных пространствах Мурманска, где каждый желающий мог выбрать свою и воплотить в жизнь заветную мечту.

В канун Нового года автоволонтёры, отозвавшиеся на призыв ЕВЦ, развезти подарки, побывали в социальных учреждениях в Мурманске, Мурмашах, Кильдинстрое, Кировске, Печенге, Полярных Зорях, Ловозере, Ревде, Снежногорске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Апатитах, Кандалакше и Умбе. Всего в благотворительной акции ежегодно участвуют порядка пятисот детей.

29 декабря автодесант побывал в гостях у воспитанников Терского, Ревдинского, Кандалакшского, Мончегорского, Печенгского центров социального обслуживания населения, а во главе с руководителем Центра Евгенией Чибис – в Оленегорской коррекционной школе-интернате.

«Акция «Новогоднее чудо» на сегодняшний день охватывает всех детей, которые находятся на попечительстве государства либо детей с ограниченными возможностями, которые тоже нуждаются в поддержке. Очень важно, что к акции присоединяются обычные люди, которые исполняют детские мечты. В этом году таким образом осуществили больше 450 желаний. Например, в Оленегорском социальном центре мы передали 45 подарков и увидели искренние эмоции детей, настоящее детское счастье. Мы благодарим всех людей, которые стали носителями новогоднего чуда, маленьким Дедом Морозом для таких детей», – сказала Евгения Чибис.

В рамках акции «Новогоднее чудо» помимо игрушек дети на Новый год загадывали необычные желания. Так, волонтеры Кольского филиала компании «Росатом Энергосбыт» исполнили желание девочки Юлии из социального центра «Журавушка» посетить кондитерскую фабрику. Исполнилось и пожелание Артема из Полярнинского центра социального обслуживания: он побывал на военном корабле «Владимир Гуманенко». А Милена из Мурманского центра помощи детям «Ровесник» приняла участие в фотосессии.

Кроме того, в этом году Евгения Чибис передала сладкие подарки от одного партнёра акции «Новогоднее чудо» детям в Центр защиты материнства «Колыбель» и мурманскую общественную организацию «Дети-Ангелы Мурмана».

Напомним, новогодние ели с пожеланиями детей, оставшихся без попечения родителей, были установлены в холлах ТРК, фитнес-клуба, правительства Мурманской области, Кольском филиале компании «Росатом Энергосбыт», пенсионном фонде и на Кольской ветроэлектростанции. Неравнодушные северяне снимали открытки, покупали подарки и передавали волонтёрам для передачи воспитанникам центров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560257/#&gid=1&pid=8